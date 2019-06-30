Cumhurbaşkanı Erdoğan Kyoto'da Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yapacak
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Japonya'nın Kyoto şehrindeki Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, Japonya
'nın Kyoto
şehrindeki Ara Güler
Fotoğraf Sergisi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın yapacağını duyurdu.
Altun, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, serginin yeni durağının G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla tüm dünyanın dikkatlerinin odaklandığı Japonya olacağını belirtti.
Ara Güler'in fotoğraflarından oluşan bir video da paylaşan Altun, şunları kaydetti:
"Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nca düzenlenen Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin yeni durağı, G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla tüm dünyanın dikkatlerinin odaklandığı Japonya olacak. Kyoto'daki serginin açılışı bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak."
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