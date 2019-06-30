Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto'da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto'da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini...

1 saat önce

G20 zirvesi nedeniyle Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto'da
G20 zirvesi nedeniyle Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti. - KYOTO
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:26 Kaynak: İHA
Japonya, Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı İmparatorluğu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı yayın hayatına başlıyor Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok Erdoğan'ın G-20 zirvesi sonrası gazeteciyle olan diyaloğu güldürdü Korkunç cinayet sonrası sanatçı Feridun Düzağaç'tan 2 önemli iddia

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 08:57:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto'da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]