Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyto'da "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini...
1 saat önce
G20 zirvesi nedeniyle Japonya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kyto şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:26 Kaynak: İHA
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