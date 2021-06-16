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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?

16.06.2021 11:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından birlikte arabada seyahat eden iki lider arasında yaşanan ilginç diyalog dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrası gittiği Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtarılan şehri Şuşa'da resmi törenle karşılandı. Valilik'te görüşme gerçekleştiren iki lider, daha sonra Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı. Görüşme sonrası birlikte arabada seyahat eden Erdoğan ve Aliyev arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

İşte iki lider arasında yaşanan o diyalog;

Erdoğan: Müteahhit olarak Azeri kardeşlerimiz mi yapıyor?

Aliyev: Yok bunları beraber, Kolin ve Cengiz var.

Erdoğan: Aaa burda onlar var mı?

Aliyev: Onlar her yerde var

Erdoğan: Cengiz demin beni aradı şantiyedeyim dedi.

TARİHİ ZİYARET

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan Azerbaycan'a geçti. Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya yaptığı ziyaret, Azerbaycan'ın Kafkasya'da yalnız olmadığını ve iki ülkenin birlikteliğini, dosta düşmana gösterecek olması açısından sembolik ve tarihi nitelik taşıyor. Bugüne kadar hiçbir Türkiye liderinin Karabağ'da bulunmaması dolayısıyla Erdoğan'ın ziyaretiyle bir ilk gerçekleşmiş oldu.

ERDOĞAN, MİLLİ MECLİSE HİTAP EDECEK

Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında Şuşa Beyannamesi imzalandı. Erdoğan, bugün ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı?

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev arasındaki ilginç diyalog dikkat çekti: Aaa onlar var mı? - Son Dakika


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