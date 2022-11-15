Şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşmişti! Söz yazarı CHP'ye katıldı - Son Dakika
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Şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşmişti! Söz yazarı CHP'ye katıldı

15.11.2022 13:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısının söz yazarı Aşkın Tuna, Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) katıldı. Tuna'ya parti rozetini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca sık sık seslendirdiği, her fırsatta sevdiğini söylediği "Beraber yürüdük biz bu yollarda" adlı şarkı, yıllar içinde onunla özdeşleşti.

SÖZ YAZARI CHP'YE ÜYE OLDU

Açılış törenlerinin, gençlik buluşmalarının ya da mitinglerin vazgeçilmez parçası olan şarkıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eserin söz yazarı Aşkın Tuna geçtiğimiz hafta sonu CHP'ye katıldı.

ROZETİNİ KILIÇDAROĞLU TAKTI

İsmail Saymaz'ın haberine göre Tuna'ya rozetini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Mini törenden fotoğraflar da servis edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la özdeşleşen şarkının yazarı CHP'ye katıldı

AŞKIN TUNA KİMDİR?

Besteci, şair, söz yazarı ve vokalist olan Tuna, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Unutulmaz şarkıların bestecisi olarak ünlendi. Haydarpaşa Sanat Okulu'nda okuyan şair, 1975 yılında Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu kazandı. Dört yıl süreyle Ankara'da kaldı. Sektörde 1400 üzerinde şarkı sözü mevcut olan şairin eserlerini birçok ünlü sanatçı seslendirdi. 1977 yılında aşık olup kendisi için, "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" gibi birçok şiir yazdığı sunucu Pınar Kalyoncuoğlu ile evlendi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Aşkın Tuna, Güncel, Son Dakika

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