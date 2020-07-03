(CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LEVENT CAMİİ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

(CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LEVENT CAMİİ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazının ardından Levent'te yapılacak olan Barbaraos Hayrettin Paşa Camii temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazının ardından Levent'te yapılacak olan Barbaraos Hayrettin Paşa Camii temel atma törenine katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.

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Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, ilk olarak Sakarya'da yaşanan felakete dikkat çekerek, "Can kaybının artmamasını umuyoruz. Sakarya'daki patlamayla ilgili tüm bakanlıklarımız kurumlarımız yoğun bir çalışma içindedir ve şu anda kontrol altına alınmıştır. Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz" dedi.

"ADI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ OLSUN"

Erdoğan, " Levent Camii'nin İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen, dernek yönetimine, tüm işçilerimize, herkesten Allah razı olsun. Levent Camii'nin adı ne olacak merak ediyorsunuz. Dedik ya Levent'ler buradan geçti. Öyleyse baş Levent'in adını da inşallah buraya koyalım ve adı 'Barbaros Hayrettin Paşa Camii olsun" diye konuştu.

AYASOFYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin bizim ibadethanemize karışmaya hak ve salahiyeti yoktur. Biz nasıl başka ülkelerdeki ibadethanelere karışmıyorsak kimsenin de bizim ibadethanelerimize karışma hakkı yoktur. Hali hazırda ülkemizde sayıları 435'i bulan kilise, sinagog ve havra ibadete açıktır. Balat'taki Demir Kilise örneğinde olduğu gibi, yeni kiliselere biz destek verdik, devletin cebi hümayunundan bunları yaptık. Böyle bir ülkeyi ibadethaneler üzerinden eleştirmek hakikatlere sırt dönmek demektir. Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır. Halbuki dünyanın dört bir yanında camilerin ve diğer dinlere mensup insanların ibadethanelerinin saldırıya uğradığı bir dönemden geçiyoruz. Milyonlarca insan sadece dini inançlarından hayatlarına kastedilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor. Asıl bakılması, üzerinde durulması tedbir alınması gereken yer işte burasıdır. Biz ülkemizdeki hakim inanç grubu olan Müslümanlarında, diğer dinlere mensup olanlarında, hakkını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. İnşa ettiğimiz yeni camilerin, aynı zamanda insanlığın ortak medeniyetine yaptığımız katkılar olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

2022 SONUNDA TAMAMLANACAK

Erdoğan konuşmasının ardından, temel atma butonuna bastı. Erdoğan, 2022 sonunda caminin tamamlanma sözünü aldıklarını söyledi.

- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Levent Camii, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel (CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, LEVENT CAMİİ TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika

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