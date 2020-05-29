CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LEVENT'TE YAPIMI SÜREN CAMİDE İNCELEMELERDE BULUNDU - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LEVENT'TE YAPIMI SÜREN CAMİDE İNCELEMELERDE BULUNDU
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LEVENT'TE YAPIMI SÜREN CAMİDE İNCELEMELERDE BULUNDU CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te yapımı devam eden camide incelemelerde bulundu.
İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LEVENT'TE YAPIMI SÜREN CAMİDE İNCELEMELERDE BULUNDU
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Levent'te yapımı devam eden camide incelemelerde bulundu.
Sancaktepe'de hastane açılışına katılan Erdoğan daha sonra Üsküdar Kısıklı'daki evine geçti. Bir süre sonra Kısıklı'dan çıkan Erdoğan daha sonra Levent Metro durağının yanında yapımı devam eden camide incelemelerde bulundu. Kısa bir süre cami inşaatında kalan Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 08:13 Kaynak: DHA
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