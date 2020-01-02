Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Leyla ile Mecnun' tiyatro oyununu izledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Leyla ile Mecnun' tiyatro oyununu izledi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Leyla ile Mecnun' tiyatro oyununu izledi

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Devlet Tiyatrosunca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununun temsiline katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Devlet Tiyatrosunca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununun temsiline katıldı.

Oyunun sonunda sahneye davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve oyunun yazarı İskender Pala, oyuncuları tebrik etti.

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da oyunu izledi.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz,Yasemin Kalyoncuoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Leyla ile Mecnun' tiyatro oyununu izledi

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Tiyatroları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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