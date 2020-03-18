Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi...

Çankaya Köşkü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:34 Kaynak: AA

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