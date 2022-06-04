Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS'ye girecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın LGS sınavına girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS sınavına girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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