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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Ana muhalefet partisi, Türk askerine 'lejyoner' diyecek kadar...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Ana muhalefet partisi, Türk askerine 'lejyoner' diyecek kadar alçalıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:46 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Ana muhalefet partisi, Türk askerine 'lejyoner' diyecek kadar alçalıyor."
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