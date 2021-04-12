Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe'yi resmi törenle karşıladı - Son Dakika

Başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Dibeybe ortak basın toplantısı düzenleyecek. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin, alandaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Ardından, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Dibeybe, merdivenlerde Türkiye ve Libya bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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