CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAÇ İLE GÖRÜŞECEK - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAÇ İLE GÖRÜŞECEK - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAÇ İLE GÖRÜŞECEK

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarraç ile görüşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAÇ İLE GÖRÜŞECEK, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarraç ile görüşecek.

Libya Başbakanının İstanbul'a geleceği ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:56 Kaynak: DHA
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