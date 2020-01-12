Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı El Sarraç ile görüşecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı El Sarraç ile görüşecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı El Sarraç ile görüşecek

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarraç ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı El Sarraç ile görüşecek, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Sarraç ile görüşecek.

Libya Başbakanının İstanbul'a geleceği ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:01 Kaynak: DHA
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