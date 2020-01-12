CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAÇ İLE GÖRÜŞÜYOR (1) - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAÇ İLE GÖRÜŞÜYOR (1)
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarraç'ı kabul ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:04 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarraç'ı kabul ediyor. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşiyor. Basına kapalı görüşme için önce Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan 14.40 sıralarında giriş yaparken, El Sarraç da Erdoğan'dan 20 dakika sonra ofise geldi. İkili arasında görüşme başladı.
Görüntü dökümü:
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-Erdoğanın konvoyu
-Erdoğan girişi
-El Saraç'ı taşıyan aracın gelişi
- İstanbul
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