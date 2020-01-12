CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAÇ İLE GÖRÜŞÜYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAÇ İLE GÖRÜŞÜYOR - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAÇ İLE GÖRÜŞÜYOR

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarraç'ı kabul ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA BAŞBAKANI EL SARRAÇ İLE GÖRÜŞÜYOR, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarraç'ı kabul ediyor. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşiyor. Basına kapalı görüşme için önce Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan 14.40 sıralarında giriş yaparken, El Sarraç da Erdoğan'dan 20 dakika sonra ofise geldi. İkili arasında görüşme başladı.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğanın konvoyu

-Erdoğan girişi

-El Saraç'ı taşıyan aracın gelişi


- İstanbul
Cumhurbaşkanı, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:16 Kaynak: DHA
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