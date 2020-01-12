Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı El Sarrac ile görüşüyor (1) - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı El Sarrac ile görüşüyor (1)
8 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarrac'ı kabul ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:18 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarrac'ı kabul ediyor. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşiyor. Basına kapalı görüşme için önce Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan 14.40 sıralarında giriş yaparken, El Sarrac da Erdoğan'dan 20 dakika sonra ofise geldi. İkili arasında görüşme başladı.
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