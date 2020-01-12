Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya BAşbakanı El Sarraç ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya BAşbakanı El Sarraç ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya BAşbakanı El Sarraç ile görüştü

25 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarraç'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya BAşbakanı El Sarraç ile görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarraç'ı kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Basına kapalı görüşme için önce Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan 14.40 sıralarında giriş yaparken, El Sarraç da Erdoğan'dan 20 dakika sonra ofise geldi. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:03 Kaynak: DHA
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