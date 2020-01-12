Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya BAşbakanı El Sarraç ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya BAşbakanı El Sarraç ile görüştü
25 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarraç'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:03 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz El Sarraç'ı kabul etti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşti. Basına kapalı görüşme için önce Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi. Erdoğan 14.40 sıralarında giriş yaparken, El Sarraç da Erdoğan'dan 20 dakika sonra ofise geldi. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 2 buçuk saat sürdü.
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