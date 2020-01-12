Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Es-Serrac'ı kabul ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Es-Serrac'ı kabul ediyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Es-Serrac'ı kabul ediyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Es-Serrac'ı kabul ediyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul ediyor. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak devam ediyor. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:56 Kaynak: İHA
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