Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Sarrac'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Sarrac'ı kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Sarrac'ı kabul etti. - BERLİN

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:23 Kaynak: İHA
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