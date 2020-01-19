Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul etti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Sarrac'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:23 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Sarrac'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Sarrac'ı kabul etti. - BERLİN
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı'nın yapıldığı otelden ayrıldı Son dakika: Libya Konferansı sona erdi! Merkel ve Guterres alınan kararları açıklıyor AK Partili Hakkı Köylü, hakkında çıkan kumar iddialarına yanıt verdi Kumar oynarken görüntülenen AK Parti milletvekili Hakkı Köylü'nün Yeni Akit muhabirlerini darp ettiği iddia edildi