Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac ile görüştü

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serracile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac

ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile görüştü.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
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