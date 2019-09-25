Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac ile görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serracile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac
ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere bulunduğu New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile görüştü.
(İHA)
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