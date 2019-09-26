Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'la görüştü - NEW
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj'ı kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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