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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'la görüştü - NEW

8 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj'ı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'la görüştü - NEW

Recep Tayyip Erdoğan, New York, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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