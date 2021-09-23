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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti

23.09.2021 08:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohammed Yunis El Menfi'li kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti

NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohammed Yunis El Menfi'li kabul etti.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohammed Yunis El Menfi ile Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, konuk heyetinin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, New York, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti - Son Dakika
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