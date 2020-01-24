Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Burada biz Serrac'ı yalnız bırakmayacağız, kendilerine elimizden... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Libya) Burada biz Serrac'ı yalnız bırakmayacağız, kendilerine elimizden... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Burada biz Serrac'ı yalnız bırakmayacağız, kendilerine elimizden...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Burada biz Serrac'ı yalnız bırakmayacağız, kendilerine elimizden gelen desteği vermekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Burada biz Serrac'ı yalnız bırakmayacağız, kendilerine elimizden gelen desteği vermekte kararlıyız."

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:22 Kaynak: AA
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