Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da dengeler değişti. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da dengeler değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da dengeler değişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Libya'da dengeler değişti. ABD ile Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Libya'da Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Libya konusunda Putin ile görüşmem olacak." - ANKARA
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8.06.2020 23:08:44. #1.13#
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