Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da dengeler değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da dengeler değişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Libya'da dengeler değişti. ABD ile Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Libya'da Hafter her an sürecin dışına atılabilir. Libya konusunda Putin ile görüşmem olacak." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir

Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı

HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmeyi anlattı: Koronavirüs verilerini duyunca "Ooo" dedi

Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı

Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor

Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak

Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor

Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil

Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı

Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum