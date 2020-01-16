Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da istikrarı sağlamak için askerimizi gönderiyoruz." - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libya'da istikrarı sağlamak için askerimizi gönderiyoruz.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da istikrarı sağlamak için askerimizi gönderiyoruz."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da istikrarı sağlamak için askerimizi gönderiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Libya'da istikrarı sağlamak için askerimizi gönderiyoruz." - ANKARA

Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:39 Kaynak: İHA
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