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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da istikrarı sağlamak için askerimizi gönderiyoruz."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da istikrarı sağlamak için askerimizi gönderiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:39 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Libya'da istikrarı sağlamak için askerimizi gönderiyoruz." - ANKARA
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