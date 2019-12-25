Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım."

Recep Tayyip Erdoğan, Tunus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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