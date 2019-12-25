Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım."
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said'le görüştü Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı Basın toplantısında salonun sigara kokması Erdoğan'ı rahatsız etti: Acilen bırakın Ahmet Davutoğlu'ndan hükümete Libya desteği: Yapılan anlaşma doğrudur