Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da meşru yönetim hakimiyeti tamamen sağlayana kadar Türkiye orada... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libya'da meşru yönetim hakimiyeti tamamen sağlayana kadar Türkiye orada... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da meşru yönetim hakimiyeti tamamen sağlayana kadar Türkiye orada...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da meşru yönetim hakimiyeti tamamen sağlayana kadar Türkiye orada olmaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Libya'da meşru yönetim hakimiyeti tamamen sağlayana kadar Türkiye orada olmaya devam edecektir." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
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