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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da meşru yönetim hakimiyeti tamamen sağlayana kadar Türkiye orada...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'da meşru yönetim hakimiyeti tamamen sağlayana kadar Türkiye orada olmaya devam edecektir.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Libya'da meşru yönetim hakimiyeti tamamen sağlayana kadar Türkiye orada olmaya devam edecektir." - İSTANBUL
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