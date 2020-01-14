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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Libya'da ne işimiz var' diyenler, siyasetin cahilidir.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Libya'da ne işimiz var' diyenler, siyasetin cahilidir.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " 'Libya'da ne işimiz var' diyenler, siyasetin cahilidir. Bunlar aynı zamanda tarih cahilidir. Türkiye müdahale etmeseydi, bugün darbeci Hafter tüm ülkeyi ele geçirmiş, Libya halkının tamamı zulmün pençesine düşmüş olacaktı."
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