Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Trablus, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Demet Akalın ziyarette en çok etkilendiği anı anlattı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın fotoğraf yarışmasında 3 kareyi oyladı

Son Dakika Haberleri
17:46 "Eğitimde Türkiye atakta" - Son Dakika Haber
17:39 Evinde 'kaçak içki' imal ederken suçüstü yakalandı - Son Dakika Haber
17:36 Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2019'da 57 bin 318 olaya müdahale etti - Son Dakika Haber
17:35 Plastik boru fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi - Son Dakika Haber
17:31 İkinci kattan taksinin üzerine düştü, o anlar kamerada - Son Dakika Haber
16:38 Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı - Son Dakika Haber
16:32 Haşdi Şabi taraftarları ABD Büyükelçiliğini bastı! Amerikan askerleri böyle görüntülendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:51:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'daki meşru Trablus Hükümetine vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]