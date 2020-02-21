Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Libya) Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru"
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru"
Son Dakika Son dakika: Darbeci general Hafter'den skandal Türkiye şartı: Çekilirlerse ateşkese hazırız Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün saat 18.00'de Vladimir Putin ile görüşeceğiz Erdoğan'dan "ABD'den Patriot alacak mıyız?" sorusuna yanıt: İki sistemi de kullanabiliriz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti