Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin, 'Bu anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki yetki alanımızı maksimum düzeye çıkardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki yetki alanımızı maksimum düzeye çıkardık. Ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz. Yunanistan, Mısır, İsrail ve Rum Yönetimi bu bölgede Türkiye'nin onayı olmadan doğal gaz hattı kuramaz" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Libya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:17 Kaynak: İHA
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