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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki yetki alanımızı maksimum düzeye çıkardık.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:17 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile imzalanan anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki yetki alanımızı maksimum düzeye çıkardık. Ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz. Yunanistan, Mısır, İsrail ve Rum Yönetimi bu bölgede Türkiye'nin onayı olmadan doğal gaz hattı kuramaz" dedi. - İSTANBUL
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