Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile imzalanan anlaşmalar) Bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç...... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Libya ile imzalanan anlaşmalar) Bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç...... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile imzalanan anlaşmalar) Bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç......

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile imzalanan anlaşmalar) Bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç... Bir de bakıyoruz ülkemizin içinde ana muhalefet, onun yanında bazıları onlar da rahatsız oluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Libya ile imzalanan anlaşmalar) Bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç... Bir de bakıyoruz ülkemizin içinde ana muhalefet, onun yanında bazıları onlar da rahatsız oluyor. Siz kimden yanasınız?"

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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