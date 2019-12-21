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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile imzalanan anlaşmalar) Bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç......
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile imzalanan anlaşmalar) Bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç... Bir de bakıyoruz ülkemizin içinde ana muhalefet, onun yanında bazıları onlar da rahatsız oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Libya ile imzalanan anlaşmalar) Bundan birileri rahatsız oluyor, gelgeç... Bir de bakıyoruz ülkemizin içinde ana muhalefet, onun yanında bazıları onlar da rahatsız oluyor. Siz kimden yanasınız?"
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