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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu. Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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