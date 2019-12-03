Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Libya ile mutabakat) Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile mutabakat) Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketi öncesi açıklamada bulundu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Libya ile mutabakat) Yunanistan adımlarını atabilir, bizim de adım atma...

Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Türkiye, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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