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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya ile Türkiye arasında hamdolsun gayet güzel bir hat inşa ediyoruz."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya ile Türkiye arasında hamdolsun gayet güzel bir hat inşa ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya ile Türkiye arasında hamdolsun gayet güzel bir hat inşa ediyoruz."
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