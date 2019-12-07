Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya ile Türkiye arasında hamdolsun gayet güzel bir hat inşa ediyoruz."
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libya ile Türkiye arasında hamdolsun gayet güzel bir hat inşa ediyoruz.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya ile Türkiye arasında hamdolsun gayet güzel bir hat inşa ediyoruz."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya ile Türkiye arasında hamdolsun gayet güzel bir hat inşa ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya ile Türkiye arasında hamdolsun gayet güzel bir hat inşa ediyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:10 Kaynak: AA
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