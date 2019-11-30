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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen uygulamaya girecek ve bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracaktır.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Libya ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen uygulamaya girecek ve bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracaktır."
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