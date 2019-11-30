Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Libya ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen uygulamaya girecek ve bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Libya ile yapılan anlaşma) Bu anlaşmanın diğer ayakları da aynen uygulamaya girecek ve bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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