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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya ile yaptığımız mutabakat muhtırasının kendi hukukumuzla da...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya ile yaptığımız mutabakat muhtırasının kendi hukukumuzla da uluslararası hukukla da çelişen yönü bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya ile yaptığımız mutabakat muhtırasının kendi hukukumuzla da uluslararası hukukla da çelişen yönü bulunmuyor."
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