Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libya konusunda hiç kimsenin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur"

6 saat önce

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondaki katılımcıları selamlaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel...

Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondaki katılımcıları selamlaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (8)

Erdoğan: " Sudan'dan Rusya'ya kadar dünyanın dört bir yanından paralı askerleri darbeci generalin safında savaşa sokanlar, her türlü silahı verenler kalkıp bir de utanmadan Türkiye'yi eleştiriyorlar."

Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur."

Erdoğan: "Libya konusunda hiç kimsenin, özellikle eli kanlı savaş baronlarına kol kanat gerenlerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya konusunda hiç kimsenin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:31 Kaynak: AA
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