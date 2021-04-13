Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'nın, barış ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'nın, barış ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3) Erdoğan: "Yaklaşık 500 yıllık kadim ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın, barış ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz." Erdoğan: " Türkiye'nin terör örgütleriyle, darbe heveslileriyle, ekonomik tetikçilerle, siyaset mühendisleriyle, sosyal kargaşa çıkartma gayretleriyle mücadelesinde kritik bir safhaya geldik."

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