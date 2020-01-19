Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.



Görüşmenin basına açık olan bölümünde açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu işbirliğimiz, ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır. 2019 yılının ikili ilişkilerimiz açısından gayet iyi değerlendirdik. S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri, karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık. TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santral inşası da stratejik bir niteliğe haizdir" dedi.



Ortak çabaların sahada nispi sükunet sağladığını söyleyen Erdoğan, "Girişimlerimizin esas meyvesini Berlin Zirvesi'nin toplanabilmiş olmasıyla alacağız. Ateşkes konusunda üstlendiğimiz sorumluluğun ve sarf ettiğiniz çabanın farkındayız. Biz de Sayın Sarrac'ı ikna etmek için çok çaba sarf ettik ve çok teşekkür ediyoruz ki kabul ettiler. Moskova Zirvesi'nde de üzerine düşen görevi yerine getirdiler. Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafı neticede telkinlerimiz sonucunda beklentilerin tümünü karşılamamakla birlikte ateşkes anlaşmasını imzaladı. Metni imzalamayan Hafter ise siyasi çözümden değil, askeri çözümden yana olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun da sona ermesi gerekmektedir" diye konuştu. - BERLİN