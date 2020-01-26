Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'nın, terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Libya'nın, terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libya'nın, terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'nın, terör örgütlerinin ve savaş baronlarının oyun sahası haline...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Cezayir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:01 Kaynak: AA
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