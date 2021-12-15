Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili El-Nuveyri'yi kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanvekili Fevzi El-Nuveyri ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ve dostluk grubu üyesi milletvekilleri yer aldı.
Kaynak: Habermetre
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