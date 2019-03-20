Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı Kabul Etti

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:44 Kaynak: AA

Türkiye, Libya, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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