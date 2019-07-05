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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜHaber: Gülseli KENARLI - Kamera: Hakan KAYA / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü.

İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Hakan KAYA/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü.
Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:10 Kaynak: DHA
Libya, Güncel
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