CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜHaber: Gülseli KENARLI - Kamera: Hakan KAYA / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:10 Kaynak: DHA
İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Hakan KAYA/ İstanbul
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, bugün Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü.
Görüşmede Türkiye
ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti.
Ramil Guliyev, erkekler 200 metrede beşinci oldu!
Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü
Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var
Almanya'da camiye saldırı! Kur'an-ı Kerim'i yırtıp tuvalete attılar