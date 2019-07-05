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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü

42 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Mustafa es-Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü. 
Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:52 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Libya, Politika
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