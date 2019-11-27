Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'la...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'la... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'la...

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'la..., System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:35 Kaynak: DHA
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