Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul etti. Görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:50 Kaynak: İHA
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