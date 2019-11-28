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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI FAYEZ AL SARRAJ'LA...
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:15 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye
arasında "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalandı.
Görüşmede ayrıca iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" da imzalandı. Mutabakat muhtıralarıyla iki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlendirmesi hedeflendiği belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden detaylar
- İstanbul
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