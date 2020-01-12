Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı El Sarrac'ı kabul... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı El Sarrac'ı kabul... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı El Sarrac'ı kabul...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac'ı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı El Sarrac'ı kabul...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:23 Kaynak: AA
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