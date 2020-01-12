Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı El Sarrac'ı kabul... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı El Sarrac'ı kabul...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac'ı kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:23 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı Darbeci Hafter, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik Libya hamleleri! Merkel ile telefonda görüştü