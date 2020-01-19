Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile görüştü

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ile görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle Libya konusunda gerçekleştirilen zirve için bulunduğu Berlin'de resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı The Ritz-Carlton Hotel'deki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 03:24 Kaynak: AA
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