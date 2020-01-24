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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Ulusal Mutabakat Hükümetine destek vermek, BMGK'nin 2259 sayılı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Ulusal Mutabakat Hükümetine destek vermek, BMGK'nin 2259 sayılı kararı gereğince bir tercih değil yükümlülüktür.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya) Ulusal Mutabakat Hükümetine destek vermek, BMGK'nin 2259 sayılı kararı gereğince bir tercih değil yükümlülüktür."
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